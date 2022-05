Il Trastevere pareggia in extremis con il Chieti

Succede tutto nel secondo tempo tra Chieti e Trastevere, con gli ospiti laziali che non vanno oltre il pari arrivato all'ultimo minuto del secondo tempo grazie al gol di Proia. Dopo il gol in avvio di secondo tempo di Crescenzo il Chieti è salito in cattedra con El Ouazni, che in un quarto d'ora ha realizzato una doppietta che ha mandato in vantaggio la squadra di casa. Nel finale però ci pensa Proia con un fantastico tiro che finisce all'incrocio dei pali a regalare il pareggio agli ospiti, che ora dovranno difendere all'ultima giornata la seconda piazza dall'attacco del Tolentino.

CHIETI-TRASTEVERE 2-2

MARCATORI: 13'st Crescenzo (T), 21'st, 35'st El Ouazni (C), 46'st Proia (T)

CHIETI: Forti, Consorte, Siragusa (25'st Di Renzo), Mele, Aquilanti, Pietrantonio, Di Mino (19'st D'Innocenzo), Mariani (19'st Ventola), Fabrizi, Verna, Orlando (15'st El Ouazni). A disp. Fusco, Chiacchia, Bassini, Coulibaly, Puglielli. All. Lucarelli

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (40'st Ilari), Calderoni, Tarantino, Giordani, Santilli (41'st Valentini), Crescenzo, Corsetti (24'st Fioretti), Macrì, Proia. A disp. D'Alessandro, Cesari, Di Rauso, Madeddu, Cats. All. Mazza

ARBITRO: Sacchi di Macerata

ASSISTENTI: Dervishi di San Benedetto del Tronto-Preci di Macerata

NOTE - Ammoniti: Laurenzi, Giordani, Fabrizi. Angoli: 4-2. Recupero: 4'st.