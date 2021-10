Il Trastevere non si ferma più, vittoria e primato contro il Tolentino

Non si ferma più la marcia del Trastevere, che trova altri tre punti contro il Tolentino che significano primato solitario nel girone F di Serie D. La squadra di mister Mazza è stata brava ad imporre il suo ritmo fin da subito, con tante occasioni arrivate soprattutto nella parte centrale del primo tempo. Il primo a sfiorare il gol è Giordani, che da angolo si vede salvare il pallone sulla linea dai difensori del Tolentino al 31' e al 34' ci prova Squerzanti, che da buona posizione calcia alto. La partita non cambia particolarmente al rientro dagli spogliatoi, con poche occasioni da entrambe le parti. L'episodio decisivo della partita arriva al 61', Proia crossa dal limite sinistro dell'area, Crescenzo buca al centro la difesa del Tolentino e col destro batte Marricchi. Il Trastevere è ancora più padrone del campo e quasi raddoppia con Massimo e Lapenna intorno al 70' minuto, Il secondo gol che mette KO il Tolentino lo firma Sannipoli, rapace in area a sfruttare una respinta corta del portiere. Il Trastevere trova così la terza vittoria consecutiva e il quarto successo di fila tra tutte le competizioni.

TRASTEVERE-TOLENTINO 2-0

MARCATORI: 16'st Crescenzo, 48'st Sannipoli

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Ilari, Massimo (38'st Calderoni), Tarantino, Giordani, Lapenna, Crescenzo, Sannipoli (49'st Santilli), Proia (33' Madeddu), Squerzanti (41'st Chimenti). A disp. Foschini, Lo Porto, Laurenzi, Prosperini, Bay. All. Mazza

TOLENTINO: Marricchi, Stefoni, Salvatelli (38'st Fofana), Strano, Miccoli, Nonni, Mengani (22'st Pagliari), Tortelli (27'st Conti), Padovani, Cicconetti (6'st Toure), Cappezzani (29'st Severini). A disp. Battistelli, Aolisi, Bonacchi, Moscati. All. Mosconi

ARBITRO: Mori di La Spezia

ASSISTENTI: Russo di Nichelino - Pellegrino di Torino

NOTE - Ammoniti: Salvatelli, Sannipoli, Proia, Strano, Cervoni. Angoli: 7-4. Recupero: 2'pt, 12'st