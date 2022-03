Il Trastevere mette Simone Monni fuori rosa, la situazione

Stangata per Simone Monni. L'attaccante del Trastevere era stato espulso per gioco violento durante la partita contro la Recanatese e ora è stato messo fuori rosa dalla squadra romana come recita il comunicato del club. "In relazione all'episodio relativo all'espulsione del giocatore Simone Monni, avvenuta al 9' del primo tempo nella gara del 6 marzo scorso contro la Recanatese, a cui ha fatto seguito la squalifica di due giornate comminata al giocatore dal Giudice Sportivo per "aver colpito al volto un avversario con palla lontana dal gioco", tenuto conto che trattasi del secondo episodio antisportivo commesso in stagione dal calciatore, senza contare dell'atteggiamento tenuto dall'atleta stesso prima e dopo la gravissima vicenda sopracitata, il Trastevere Calcio comunica di aver provvisoriamente posto fuori rosa Simone Monni, riservandosi tuttavia di adottare al riguardo altre decisioni.".