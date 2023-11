Il Trastevere ha scelto il nuovo allenatore, è un ex Anzio

Cambia faccia il Trastevere, e lo fa nominando come nuovo allenatore Mauro Venturi. L'ex calciatore dell'Alessandria ha un lungo passato nel Lazio, dopo aver allenato il Cisterna, l'Anziolavinio e l'Aprilia, e ora si dedicherà a risollevare l'Anzio che dopo quest'inizio difficile è precipitato in classifica nel girone G di Serie D. La prima sfida del nuovo tecnico è stata la Coppa Italia di D con la Cynthialbalonga, persa ieri ai rigori.

Il comunicato del Trastevere

Il Trastevere calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mauro Venturi. Ex calciatore professionista, con le maglie di Alessandria e Astrea, Venturi ha debuttato in panchina come primo allenatore guidando la Pro Cisterna alla salvezza in Eccellenza. Dopo una breve esperienza in D all'Anziolavinio, è stato protagonista per tre anni ad Aprilia, riportando i pontini in D nel 2017 e sfiorando i play-off nella stagione successiva. Nel 2019 passa all'Albalonga e chiude al quarto posto nel girone E, nell'anno della sospensione del campionato per la pandemia. Nella passata stagione ha guidato il Pomezia fino alla ventesima giornata.