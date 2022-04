Il Trastevere ferma la striscia, sconfitta contro il Fano

Squadra in casa

Sconfitta beffarda per il Trastevere, che dopo cinque risultati utili consecutivi si deve arrendere al cospetto del Fano, che difende il suo vantaggio casalingo e porta a casa i tre punti. La squadra laziale ha avuto buone occasioni sui piedi di Sannipoli e Fioretti nel primo tempo per sbloccare il risultato, ma Tzafestas si è fatto trovare pronto e ha salvato il risultato. La doccia fredda arriva nell'avvio di secondo tempo, Scoppa al 58' su punizione trova la deviazione vincente di Vavassori che consegna il vantaggio ai padroni di casa. Pasqualoni e Fioretti sfiorano il pareggio ma il Trastevere si deve arrendere, allontanandosi a sette punti dalla vetta occupata dalla Recanatese e scendendo a due punti dal Tolentino, che scavalca i romani in classifica.

ALMA JUVENTUS FANO-TRASTEVERE 1-0

MARCATORI: 13'st Vavassori

ALMA JUVENTUS FANO: Tzafestas, Zanolla, Del Rosso (44'st Manè), Likaxhiu, Vavassori, Karkalis, Varriale (44'st Serges), Scoppa, Casolla (18'st Broso), Tortori (25'st Trillò), Zanni (40'st Ricci). A disp. Stefanelli, Tomassini, Palazzo, Esposito. All. Catalano

TRASTEVERE: Semprini, Ilari (25'st Cervoni), Laurenzi, Massimo (18'st Proia), Pasqualoni, Lo Porto, Sannipoli, Crescenzo, Fioretti, Macrì, Lapenna (18'st Corsetti). A disp. D'Alessandro, Giordani, Calderoni, Cats, Madeddu, Valentini. All. Mazza

ARBITRO: Lipizer di Verona

ASSISTENTI: Antonicelli di Milano - Annoni di Como

NOTE - Ammoniti: Varriale, Scoppa, Tortori, Zanni, Massimo, Crescenzo, Macrì. Recupero: 6'st