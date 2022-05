Il Trastevere crolla in casa con la Sambenedettese in finale playoff

Si ferma contro la Sambenedettese il sogno Serie C per il Trastevere, che in una sfida super combattuta e decisa tutta nel primo tempo deve abbandonare le speranze perdendo contro i marchigiani nella finale playoff del girone F di Serie D. Ad aprire la sfida ci pensa Fall al diciannovesimo minuto, che con un bel colpo di testa su cross di Angiulli sorprende il Trastevere e porta in vantaggio i suoi. Risponde poco dopo Crescenzo, che al 28' pareggia i conti per il Trastevere, con un tiro che trova la deviazione di Tomas. Il gol che decide il match però è di Angiulli, che come successo già nella partita, reagisce subito al gol avversario con Angiulli che beffa il Trastevere con un tap-in. Succede molto meno nella ripresa, con Corsetti che sfiora il pareggio ma il risultato resta così, per la delusione dei romani.

TRASTEVERE-SAMBENEDETTESE 1-2

MARCATORI: 19'pt Fall (S), 28'pt Crescenzo (T), 33'pt Angiulli (S)

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi (9'st Cervoni), Sannipoli, Tarantino, Pasqualoni (9'st Giordani), Lapenna (9'st Fioretti), Crescenzo, Corsetti, Macrì, Proia. A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Calderoni, Di Rauso, Valentini, Santilli. All. Mazza

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Cardella, Fall (22'st Ferri Marini), Lorenzoni (28'st Di Domenicantonio), Tomas, Angiulli (4'st Amoruso), Lisi, Buono, Zanazzi. A disp. Abbrandini, Varga, Casella, Peroni, D'Agosto, Morra. All. Alfonsi

ARBITRO: Gangi di Enna

ASSISTENTI: Fedele di Lecce-Schirinzi di Casarano

NOTE - Ammoniti: Lorenzoni, Tomas. Angoli: 0-2. Recupero: 2'pt, 5'st