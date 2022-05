Il Trastevere crolla in casa con il Vastese

Niente più da dire ormai per il campionato del Trastevere, che cede in casa con il Vastogirardi e fa riavvicinare pericolosamente al secondo posto il Tolentino, ora distante solo una lunghezza. Succede tutto nel secondo tempo, con Crescenzo che sembra poter dare la sfida al Trastevere con un gol di rapina. La reazione della Vastese non si fa attendere, prima con un rigore trasformato da Ficara per un rigore causato da Lo Porto, e poi con un tap-in di Di Filippo, che si avventa sulla respinta di Semprini e decide sostanzialmente il match. Ora il Trastevere ha due giornate per mantenere la seconda posizione in classifica.

TRASTEVERE-VASTESE 1-2

MARCATORI: 6'st Crescenzo (T), 18'st Ficara (V), 24'st Di Filippo (V)

TRASTEVERE: Semprini, Ilari, Laurenzi, Lo Porto, Tarantino (26'st Lapenna), Giordani, Sannipoli (29'st Chinappi), Crescenzo, Fioretti (29'st Santilli), Corsetti (22'st Macrì), Proia. A disp. D'Alessandro, Cesari, Calderoni, Cats, Madeddu. All. Mazza

VASTESE: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Allegra, Lenoci (41'st Marianelli), Sansoni (39'st Tancredi), Alonzi (4'st Alessandro), Ficara (26'st Stivaletta), Monza (36'st Pierpaoli). A disp. Di Feo, Corticchia, Petrucci, Pastore. All. D'Adderio

ARBITRO: Santarossa di Pordenone

ASSISTENTI: Aletta di Avellino-Marchese di Napoli

NOTE - Espulso Lo Porto al 47'st per somma di ammonizioni. Semprini respinge un rigore a Ficara al 18'st. Ammoniti:Giordani, Ceccacci, Crescenzo. Angoli: 6-3. Recupero: 1'pt, 6'st