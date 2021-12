Il Trastevere chiude il 2021 vincendo con il Chieti

Trova la vittoria il Trastevere, che prosegue la sua marcia nel girone F di Serie D anche se ha dovuto sudare più del dovuto per battere il Chieti, che esce dalla trasferta romana tra gli applausi dei suoi tifosi ma resta in zona playout. Tutto sembrava essersi fatto semplice al 23' per i padroni di casa, che trovano il vantaggio con un assist di Fioretti per Sannipoli. Nel finale di primo tempo però Fabrizi ha altri programmi, e con una doppietta in nemmeno dieci minuti manda gli ospiti in vantaggio all'intervallo.

La reazione del Trastevere è impetuosa, e al rientro in campo Fioretti pareggia subito i conti su assist di Giordani, suonando la carica per i padroni di casa. Squerzanti al 77' va vicinissimo al vantaggio ma il suo tiro viene fermato sulla linea da Aquilanti, ma nulla può Forti all'89', Squerzanti colpisce di testa a botta sicura e dà la vittoria ai suoi, che chiudono l'anno al secondo posto a cinque lunghezze dalla Recanatese, con la partita sospesa contro il Vastogirardi da recuperare.

TRASTEVERE-CHIETI 3-2

MARCATORI: 23'pt Sannipoli, 37', 45'pt Fabrizi, 1'st Fioretti, 44'st Squerzanti

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo (1'st Macrì), Tarantino, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Fioretti (19'st Monni), Corsetti (46'st Ilari), Proia (29'st Squerzanti). A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Lapenna, Madeddu, Santilli. All. Mazza

CHIETI: Forti, Consorte, Siragusa (31'st Puglielli), Mele, Aquilanti, Pietrantonio, Di Mino (31'st Susi), Mariani, Fabrizi (40'st Rodia), Verna (24'st Ventola), Orlando (40'st Akammadu). A disp. Salute, Di Renzo, Chiacchia, Del Greco. All. Lucarelli

ARBITRO: Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Castaldo di Frattamaggiore - Vitale di Salerno

NOTE - Ammoniti: Siragusa, Massimo, Corsetti, Proia. Angoli: 6-2. Recupero: 1'pt, 4'st.