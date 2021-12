Il Trastevere batte anche il Fano e la striscia continua

Vince ancora il Trastevere, che contro il Fano fa tutto nel primo tempo e mantiene la vetta con una vittoria importante per il proseguimento del campionato. La sesta vittoria consecutiva dei romani nasce al quinto minuto, Squerzanti semina il panico in area e causa la carambola sfortunata di Vavassori, che batte il proprio portiere e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Fano, tramortito dal gol, non riesce a reagire e si ritrova sotterrato dal ritmo del Trastevere. A firmare il raddoppio c'è Sannipoli al 37', ma con l'aiuto del solito Squerzanti che serve un cross al bacio per il suo compagno. Il gol che chiude il match arriva subito dopo, un nuovo assist di Squerzanti trova Monni che sigla il 3-0 e manda tutti negli spogliatoi. Casolla accorcia al rientro dagli spogliatoi per il Fano ma commette una sciocchezza al 22' che lascia la sua squadra in 10. Il Trastevere si limita a controllare, anche per il secondo rosso di Tortori in pieno recupero, e raccoglie tre punti fondamentali per il suo campionato.

TRASTEVERE-ALMA JUVENTUS FANO 3-1

MARCATORI: 5' aut. Vavassori, 37'pt Sannipoli, 39'pt Monni, 3'st Casolla (F)

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni (48'st Ilari), Laurenzi, Calderoni, Tarantino, Giordani, Squerzanti (41'st Di Rauso), Crescenzo, Monni (37'st Fioretti), Corsetti (29'st Santilli), Sannipoli (26'st Madeddu). A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Agresti, Chimenti. All. Mazza

A.J. FANO: Tzafestas. Manè, Zanolla, Ricci (14'st Gualtieri), Vavassori, Delli Carri (14'st Broso), Tortori, Likaxhiu, Casolla, Antezza, Esposito (41'st Oulad). A disp. Fabri, Tomassini, Falivene, Fontana, Serges, Serafino. All. Cappellacci

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo

ASSISTENTI: Russo di Torre Annunziata - Aletta di Avellino

NOTE - Espulsi Casolla al 22'st e Tortori al 49'st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Sannipoli, Monni, Madeddu. Angoli: 4-4. Recupero: 1'pt, 6'st