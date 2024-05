Il Trastevere "aiuta" l'Avellino, allenamento congiunto in vista dei play-off di Serie C

Ultima uscita stagionale per il Trastevere, ospite dell'Avellino, allo stadio "Partenio-Lombardi", per un allenamento congiunto contro i biancoverdi, che hanno chiuso il girone C di Serie C al secondo posto e stanno preparando il debutto nella fase nazionale dei playoff. Quattro a zero il risultato finale per la squadra allenata da Michele Pazienza, a segno con Rigione e De Cristofaro nella prima metà della seduta e con Gori e Marconi nella seconda. Buona la prestazione dei ragazzi di Stirpe, nonostante la differenza di categoria e di condizione atletica, pericolosi con Crescenzo, Giordani e Alonzi nei primi quaranta minuti. Giovedì mattina, al Trastevere Stadium, l'ultimo allenamento della stagione prima del definitivo sciogliete le righe.

[ufficio stampa Trastevere]