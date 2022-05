Il Tor Sapienza vince in trasferta contro la Lodigiani e guadagna la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Lodigiani

Tanta delusione per l'Atletico Lodigiani, che nei playout del girone B esce sconfitta al "Francesca Gianni" contro il Tor Sapienza e deve salutare la categoria. A decidere la sfida un rigore di Santori nel primo tempo, che nonostante una sfida equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti è stato l'unico sussulto prodotto in tutta la sfida. Una sorpresa, dato che la Lodigiani era la seconda squadra per classifica presente nei playout del girone B.

Atletico Lodigiani-Pro Calcio Tor Sapienza 0-1

Atletico Lodigiani: Bolletta (26' st Gloriani), Ortu (36' st Tariciotti) Guidotti, Zitelli, Marchizza, Sarrocco, Scartocci, Micheli (16' st Lommi), Di Nolfo (38' st Dell'Aquila), Demofonti, Varano (27' st Iovine). A disposizione: Carruolo, Ceccarini, Dell'Aquila, De Angelis, Vitiello. All. Carlini.

Pro Calcio Tor Sapienza: Maddalena, Anselmi N. (16' st Fumaselli), Lauri, Materazzo, Santori, Minelli, Marinaro (41' st Nardini), Cannizzo, Mereu, Della Penna, Toracchio. A disposizione: Di Maio, Codispoti, D'Angeli, Parlagreco, Montesi, Settembre, Giordani. All. Anselmi F.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli.

Reti: 25' Santori (PCTS) su rigore

Note: ammoniti Sarrocco, Santori, Cannizzo, Scartocci.