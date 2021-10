Il Tor Sapienza batte in rimonta il La Rustica e mantiene l'imbattibilità

Vittoria importante del Tor Sapienza, che sul campo del La Rustica RDP trova la quarta vittoria in campionato e mantiene la sua imbattibilità. I padroni di casa però, nonostante la difficile situazione di classifica, hanno dato molto filo da torcere alla seconda in classifica, andando anche in vantaggio con un eurogol di Ferrari, che dal limite scaglia un missile che termina sotto il sette. Molte emozioni nella ripresa, con il pareggio del Tor Sapienza che arriva grazie a Fumaselli, che al 61' è bravo da fuori a pescare il jolly e a riportare la parità. Il vantaggio arriva solo sette minuti dopo, e in circostanze rocambolesche. Petrizza su un rinvio centra la gamba di Cannizzo e la palla schizza in porta, dando il vantaggio agli ospiti. Vantaggio che si rivelerà definitivo, con Nanni che sfiora due volte il gol ma non riesce a cambiare il punteggio, con i tre punti che vanno al Tor Sapienza.