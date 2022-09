Il Tivoli supera la Lupa Frascati nella prima di D

Comincia con una vittoria il campionato del Tivoli, che esordisce davanti ai suoi tifosi cogliendo il successo contro la Lupa Frascati, ex avversaria del girone promozione in Serie D e regolata oggi con un gol di Vagnoni. Il gol arriva al 17' sugli sviluppi di una punizione di De Marco, con Vagnoni che si avventa sulla palla e sigla quello che sarà poi il gol della vittoria definitiva. Nel secondo tempo la Lupa Frascati va vicina al pareggio con la conclusione di Flores al 81', con il portiere battuto però la palla si stampa sulla traversa e si spengono così le speranze di punti per il Frascati, che dovrà aspettare il prossimo turno per i primi punti.

TIVOLI-LVPA FRASCATI 1-0

Marcatori: 17’ Vagnoni (T)

TIVOLI - Trovato; Tarantino, Lisari, Sfanó, Vagnoni (83’ Perrotta), Capodaglio, Faliló (69’ Spila), De Fato, De Marco (76’ Ferrari), Pellegrini (59’ Provenzano), Mastropietro (91’ Valentini).

A disp.: Simeoni, Laurenti, Dominici, Coly.

All.: Francesco Colantoni

LVPA FRASCATI - Casagrande; Rufo, Frosali, Tamburlani (46’ Paolelli); Sabatini (80’ Armini), Traditi, Gemmi, Marras (46’ Ruggeri), Ferraro (70’ Tordella); Senesi (46’ Flores), D’Angelo.

A disp.: Palmieri, Frulla, Zeetti, Paolelli, Flores, Ruggeri, Villani

All.: Roberto Chiappara