Il Tivoli non perde tempo, l'ex Boreale è il nuovo allenatore

Clamoroso in casa Tivoli, con la squadra tiburtina che dopo l'esonero di Pascucci ha deciso di rivolgersi a Mirko Granieri, appena esonerato dalla Boreale. La squadra tiburtina ha deciso di affidarsi a Granieri, che nonostante il recentissimo esonero ha deciso subito di rimettersi in pista e dimostrare tutto il suo valore che alla guida della Boreale ha portato alla promozione in Serie D.

Il comunicato del club

La notizia è stata postata come “clamorosa”. In realtà anche noi la riteniamo tale perché ci risultava che Mister Granieri avesse deciso di prendersi una pausa dopo gli ultimi anni particolarmente intensi. Un periodo, quest'ultimo, dove il Mister aveva profuso il massimo dello sforzo e abnegazione culminato con il passaggio in Serie D. Per quanto ne sappiamo un traguardo, forse anche inaspettato, raggiunto pero’ attraverso un'incessante quanto meticoloso lavoro soprattutto nella migliore gestione dei dettagli. E comunque, come dicevamo, nonostante avesse deciso di prendersi una pausa, evidentemente la chiamata della TIVOLI Calcio ha ravvivato quella fiamma che era solo un po’ sopita. Un grande gesto, quello di Mister Granieri, che gli vale tutto il nostro apprezzamento e riconoscenza per essersi concesso una deroga in relazione a quanto aveva deciso. Tutto questo nel rispetto e considerazione per questi storici colori che, “nonostante tutto” continuano a godere di quel minimo di credibilità e prospettiva. Per questa fiducia e non solo, veramente GRAZIE Mister Mirko Granieri e BENVENUTO all'interno di questi oltre……..100 anni di storia.