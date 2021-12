Il Tivoli batte anche il FalascheLavinio, sono dodici vittorie in dodici partite

Dura lotta al "Villa Claudia", stadio del Falaschelavinio, ma a trovare la vittoria è il Tivoli Calcio di mister Pascucci, sempre più lanciato verso la vittoria finale del girone B di Eccellenza Lazio. I padroni di casa hanno lottato dal primo all'ultimo minuti, riuscendo a tenere la capolista (e sempre vincitrice) Tivoli a secco nel primo tempo, per poi cedere di schianto nel secondo per i gol di De Marco, su una gran punizione dopo solo sei minuti della ripresa, e Danieli, che raccoglie l'assist del solito De Marco per chiudere il match. Gli ospiti restano quindi primi in classifica con dodici vittorie in altrettante partite, mentre il FalascheLavinio mantiene cinque punti di vantaggio sulla zona playout.

Falaschelavinio: Mastropietro, Capolei (50'st Savaglia), Cipriani (33'st Bernardi), Pirazzi (12'st Murasso), Giacinti, Ferrari Fabrizio, Fusco, Vitolo (28'st Ferrari Fabio), Carnevali (14'st Filangeri), Neroni, Zimbardi. A disp. Di Maio, Guastella, Piervenanzi, Buonocore. All. Cassioli.

Tivoli: Letto, Giocondi, Virdis, Lisari, Pera (36'st Orlando), Esposito, De Costanzo (19'pt Danieli), Laurenti, Ferrari Enrico (39'st Paolocci), Fatati (25'st Binaco), De Marco (42'st Torsellini). A disp. Simeoni, Fe, Valentini, D'Urbano. All. Pascucci.

Arbitro: Sciolti di Lecce (Gentilezza, Pashuku).

Reti: 6'st De Marco, 37'st Danieli.

Note: ammoniti Fusco, Laurenti. Calcio d'angolo 7 a 2 per la Tivoli. Recupero 1', 5'.