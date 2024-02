Il Terracina tiene viva la sfida, è pareggio in Sardegna in Coppa Italia Eccellenza

Termina con un nulla di fatto l'andata degli ottavi di finale tra Terracina e Ossese, uno 0-0 in Sardegna che rimanda tutto alla sfida di ritorno nel Lazio. L'avvio sembra premiare i sardi, vicini al vantaggio già al'8' e poi al 13', con i tiri di Bah e Mainardi sventati con efficacia dal portiere laziale Martinelli. Il Terracina però sembra riuscire ad azzannare la partita al 29', con Sossai che da calcio d'angolo colpisce a botta sicura, trovando però la risposta pronta di Cherchi che evita il vantaggio ospite. Nel finale c'è una premonizione del secondo tempo, con Bah che impegna ancora Martinelli, in cui l'Ossese prende coraggio e sfiora il vantaggio al 18' con Mainardi e poi lo troverebbe anche al 20' grazie ad Oggiano, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Il Terracina rischia di nuovo con Villa ma nel finale riesce a far succedere poco o niente, portandosi in dote per il ritorno al Colavolpe uno 0-0 che sa di vittoria.

Il tabellino

OSSESE - TERRACINA 0-0

OSSESE Cherchi, Ubertazzi, Alessandro Sechi, Llanos, Fancellu, Gueli, Tanda, Scanu, Bah, Mainardi, Villa. A disposizione: Antonio Sechi, Mudadu, Oggiano, Vita, Melis, Contini, Chiappetta, Puggioni, Fadda. Allenatore: Mario Fadda

TERRACINA Martinelli, Fumagalli, Zambruno, Proietti, Sossai, Rosania, Camara, Petruccelli, Curiale, Cano, Bellante. A disposizione: Campagna, Merluzzi, Ragozzo, Guida, Pesce, Rosato, Dironza, Pagliaroli, Carlini. Allenatore: Mauro Pernarella