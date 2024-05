Il Terracina subisce la stangata: sei giornate di squalifica ad un membro dello staff

Stangata importante per il Terracina, che si appresta a vivere un'ultima giornata di campionato al cardiopalma. Il preparatore dei portieri della squadra del girone B Antonio Gatta non sarà infatti in panchina per la sfida decisiva di domenica. Il motivo? Le sei giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo per "aver rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi ingiuriose ad un Assistente Arbitrale. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco provocando gli avversari". Mancherà all'ultima giornata anche il preparatore atletico della seconda in classifica, l'UniPomezia di Giammarco Schiavoni, fermato per aver "rivolto all'arbitro espressioni offensive, che reiterava al commissario di campo presente nell'uscire dal recinto di gioco.".