Il Terracina ha già gli occhi sulla Fase Nazionale di Coppa Italia Eccellenza, sorteggiata la prossima avversaria

Per il Terracina è già tempo di pensare ai prossimi traguardi, dopo la vittoria di ieri della Coppa Italia Eccellenza in finale sull'UniPomezia. La squadra laziale è stata sorteggiata nella Fase Nazionale con l'Ossese, squadra di Sassari e unica avversaria nel girone E che porterà alla fase eliminatoria. La sfida sarà di andata e ritorno, con l'andata a Terracina il 14 febbraio e il ritorno in Sardegna il 21, per stabilire chi prenderà un posto nei quarti di finale. Di seguito anche gli altri accoppiamenti:

GIRONE A: IMPERIA-SALUZZO-SOLBIATESE

GIRONE B: BRIAN LIGNANO-MAIA ALTA OBERMAIS-VILLAFRANCA VERONESE

GIRONE C: TERRANUOVA TRAIANA-TERRE DI CASTELLI

GIRONE D: ATLETICO BMG-OSIMANA

GIRONE E: TERRACINA-OSSESE

GIRONE F: AURORA ALTO CASERTANO-CITTA' DI TERAMO

GIRONE G: MANDURIA SPORT-SANTARCANGIOLESE-SARNESE

GIRONE H: BOCALE CALCIO ADMO-PATERNO'