Il Terracina doma l'Ossese al Colavolpe, saranno quarti di Coppa Italia Eccellenza

Un pomeriggio da sogno per i tifosi del Terracina, con i biancazzurri che al Colavolpe si prendono la vittoria con un secondo tempo al cardiopalma e volano nei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza ribaltando l'Ossese nel secondo tempo. Una sfida partita non sotto i migliori auspici per la squadra di mister Pernarella, che dopo lo 0-0 dell'andata in Sardegna era obbligata a vincere. A sbloccare il match sono stati proprio i sardi dell'Ossese, con Bah che al 39' sfrutta l'errore di Camara per siglare il gol del vantaggio ospite, e che sembra mettere la qualificazione a grosso rischio. Al rientro dagli spogliatoi però c'è un altro Terracina, con Bellante che si rende protagonista già in avvio e poi pareggia i conti della sfida al 23' con un uno contro uno fruttuoso con il portiere. Il gol dà la scossa al Terracina, che si riversa in avanti e si guadagna un rigore al 30', trasformato senza problemi da Fioretti e che fissa così il risultato finale sul 2-1, con i sardi incapaci nel finale di raggiungere il pareggio. Ora per il Terracina ci saranno i quarti di finale, con l'avversaria che sarà resa nota il 28 febbraio e l'andata che si disputerà il 5 marzo.

Il tabellino

TERRACINA - OSSESE 2-1 (And. 0-0)



TERRACINA Martinelli, Fumagalli (2'st Celli), Zambruno, Proietti (17'st Curiale), Sossai, Rosania, Pagliaroli, Pesce (37'st Petruccelli), Fioretti, Carlini, Camara (2'st Bellante) A disp. Campagna, Ragozzo, Stella, Rosato, Cano All Pernarella



OSSESE Cherchi, Ubertazzi (30'st Madau), A. Sechi, Llanos, Fancellu, Gueli, Tanda, Scanu, Bah, Mainardi, Villa (21'st Vita) A dispSechi, Oggiano, Melis, Contini, Chiappetta, Fadda, Puggioni All Fadda



RETII Bah 40'pt (O), Bellante 23'st (T), Fioretti 30'st rig (T)



ARBITRO Bassetti di Lucca Ass. Aureli di San Benedetto del Tronto, Apollaro di Rimini