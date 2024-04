Il Santa Marinella si scusa con i tifosi "Con l'Ostiense eravamo incerottati"

Il 2-5 subito in casa dal Santa Marinella con la Polisportiva Ostiense ha lasciato degli strascichi per il Santa, che ha deciso di parlare ai tifosi della dura sconfitta subita in Promozione. II Santa Marinella ha voluto fugare ogni dubbio sul suo impegno, contando che il club è già salvo e al contempo troppo lontano dalla zona playoff nel girone A.

Il comunicato del Santa Marinella

Dopo una giornata di delusione e riflessione, oggi vogliamo tornare sulla partita S.Marinella – Pol. Ostiense, non per trovare una giustificazione ma per dare una spiegazione ai soci, ai tifosi, ai simpatizzanti e ai tanti amici che ci seguono sui social. Il Santa Marinella ha perso malamente, questo è innegabile, ma in campo si è presentata priva di Gaudenzi ( stagione finita per infortunio) Martinelli, Monteneri e Gianotti fermi per infortunio, Cuomo squalificato, Palermo indisponibile, Nobili con le stampelle infortunatosi il giorno prima, stessa cosa Mitsch in panchina, ma di fatto indisponibile per una caviglia malconcia . In più in campo stringendo i denti erano presenti Di Pofi e Caforio. Hanno giocato under che il giorno prima avevano disputato una grandissima gara in casa della capolista Cerveteri su un campo pesantissimo. Parliamo di Polidori, Catini, Tranquilli, Vecchiotti e Belloni. Certe volte fare un commento superficiale basandosi solo sul risultato o i valori di classifica può portare a scrivere considerazioni sbagliate o a dare giudizi errati su persone minandone la lealtà sportiva. Tanto dovevamo ai nostri supporters, Sempre e Solo Forza Santa C.D. Asd Santa Marinella.