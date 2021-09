Il Santa Marinella 1947 piazza il colpo Di Fiandra

La Promozione è ormai alle porte e il Santa Marinella non ferma la sua campagna acquisti. La squadra laziale, militante nel girone A di Promozione, ha annunciato l'acquisto sulla propria pagina Facebook ufficiale di un rinforzo pesante in vista della prossima stagione, la punta classe '85 Ciro Di Fiandra. L'attaccante di origini campane ha una lunghissima carriera in queste categorie, tra cui il Campus EUR. La squadra a cui però sarà per sempre associato il nome di Di Fiandra è il Fiumicino, che nella sua versione Sporting Fiumicino ha trascinato sempre a suon di gol fino in Eccellenza. Il calciatore era tornato nel dicembre 2019 a vestire la maglia dell'amato Fiumicino, in cui ha militato fino alla scorsa stagione.

L'acquisto, così prestigioso per la categoria, è stato rimarcato dal comunicato ufficiale del Santa Marinella, che ha lodato anche le qualità umane di Di Fiandra, resosi protagonista in passato di atti di vero fair play. “A parte il suo palmares vale la pena ricordare un aneddoto di rilievo che lo riguarda relativo a un bellissimo gesto di fair play, inusuale nel mondo del calcio, che lo ha visto protagonista qualche anno fa, quando si fermò per far soccorrere un avversario (durante una partita tra Fiumicino e Bagnoregio) invece di andare a segnare un gol”.