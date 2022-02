Il Sant'Angelo Romano fa l'impresa contro l'Anzio

Squadra in casa

Squadra in casa Sant'Angelo Romano

Cade l'Anzio in trasferta contro la Polisportiva Sant'Angelo Romano, che sfrutta un rigore ricevuto per un fallo su Stefani e trasformato da Centanni al 24' del secondo tempo. Una vittoria cruciale per il Sant'Angelo, che esce così dalla zona playout agganciando il FalascheLavinio a 27 punti. Si ferma invece la marcia dell'Anzio, superato dalla Luiss vincente al secondo posto.

POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO- ANZIO 1-0

MARCATORI: 24’st Centanni rig. (P)

POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO: Mascoli, Berardi, Tranquilli (35’st Sebastianelli), Ciaraglia, Ciampini, Centanni, Stefani (45’st Ricci), Di Rollo, Toncelli (42’st Ndri), Trenta (27’st Scepi), Perutti. A disp: Petrucci, Pellutri, Kasas, Ricci, Scepi, Ndri, Sebastianelli, Ndoj, Ferrara. All: Lucani

ANZIO: Rizzaro, Ruggieri (30’st Scruci), Bruno, Mauro (8’st Lo Fazio), Poltronetti, Martinelli, De Falco (16’st Giusto), Gennari (8’st De Gennaro), Di Curzio, Giordani (35’st Gamboni), Bencivenga. A disp: Marsili, Vellitri, Buongarzoni, Scruci, Lo Fazio, Mirabella, Gamboni, De Gennaro, Giusto. All: Guida.

Arbitro: Sig. Scifo (Nuoro)

Assistenti: Sig. Scionti (Roma1), Sig. Elisino (Ostia).

NOTE: Ammoniti: Stefani (P), Trenta (P), Berardi (P), Martinelli (A), Bruno (A), Gennari (A). Angoli: 2-8. Recupero: 1’pt, 5’st.