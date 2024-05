Il Ronciglione United al terzo posto nella valorizzazione dei giovani di Promozione "Continueremo così"

Il riconoscimento come terza miglior squadra della Promozione laziale nella valorizzazione laziale è motivo di orgoglio per il Ronciglione, che ha commentato il piazzamento con un comunicato sulla propria pagina ufficiale. ll Ronciglione United è lieto di annunciare il conseguimento di un prestigioso terzo posto nella graduatoria del "Progetto valorizzazione giovani calciatori", indetto dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2023/2024. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno della nostra società, in stretta sinergia con il nostro allenatore, mister Alessio Di Stefano, di valorizzare attivamente i giovani talenti all'interno della nostra prima squadra. La decisione di impiegare regolarmente questi ragazzi in partite di alto livello rappresenta un pilastro fondamentale del nostro progetto sportivo, volto a sviluppare le competenze individuali e collettive dei nostri atleti emergenti. Ci impegniamo a proseguire su questa strada, garantendo ai nostri calciatori le migliori occasioni per crescere sia tecnicamente che personalmente. Ringraziamo gli atleti e lo staff tecnico per il loro fondamentale contributo a questo successo.