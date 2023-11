Il Roma City è pronto per il Tivoli, le parole di mister Maurizi "Saremo fedeli ai nostri principi"

Il Roma City lavora in vista del prossimo impegno contro la Tivoli dopo aver espugnato il Claudio Tomei di Sora, un successo commentato così da mister Agenore Maurizi: “Continua il nostro percorso di crescita. Nel calcio e nello sport l’aspetto più importante è la mentalità. Noi abbiamo fatto risultato per forza di volontà. Il Sora ha fatto un'ottima partita , noi siamo usciti vincenti perché lo abbiamo voluto. Molti nel mondo del calcio si soffermano su chi deve giocare o meno sui sistemi di gioco, sulle sostituzioni , aspetti importanti, ma io pongo l’accento sulla mentalità, anche se sono un maniaco degli aspetti tecnico- tattici. La squadra a Sora è entrata in campo con una giusta mentalità”.

"Non mi interessano i risultati degli altri campi"

Prossimo impegno quello con la nuova Tivoli targata Mirko Granieri alla prima panchina con i tiburtini e, un'eventuale vittoria, unita a dei buoni risultati dagli altri campi, permetterebbe agli arancioblù di far un buon salto vista la classifica molto corta nella sua parte alta. Tuttavia, il mister non vuole lasciare nulla al caso ed è concentrato unicamente sulla gara dei suoi ragazzi: “Indipendentemente dalla classifica, noi dobbiamo essere attaccati al risultato. Giochiamo contro una squadra che diversamente da quello che dice la classifica è una buona squadra. Con il cambio tecnico inizialmente troveranno nuove motivazioni. Sarà difficile preparare la partita in relazione all’avversario perché potrebbero essere dislocati in campo in modo diverso rispetto al passato. Noi siamo pronti a fare la nostra partita, fedeli ai nostri principi di gioco. Non mi interessano i risultati degli altri campi”.