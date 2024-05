Il Roma City conferma Agenore Maurizi per il 2024/2025

Il matrimonio Maurizi - Roma City continuerà anche per la stagione 2024/2024. Ad annunciarlo è stato il club laziale sulla sua pagina ufficiale, confermando il tecnico Agenore Maurizi per la prossima stagione di Serie D. Un rinnovo atteso e meritato, considerando che la stagione del Roma City si è fermata soltanto nella semifinale playoff e per mano dell'Aquila, che ha vinto la sfida dopo i supplementari in virtù della miglior posizione in classifica.

Le parole del Roma City

"La conferma è arrivata direttamente dal Presidente Tonino Doino nel post-partita contro L'Aquila 1927. Una conferma importante per il progetto arancioblu in un' ottica di continuità tecnica, sportiva ed umana, dopo una stagione che ci ha visti raggiungere un prestigioso traguardo come la Semifinale Play-off.".