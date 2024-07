Il Roma City chiude due colpi, ufficiali Calisto e Piccioni

Altri due colpi ufficiali per il Roma City, che si assicura per il 2024-2025 le prestazioni di Gianmarco Piccioni e di Alessio Calisto. "Esperienza, goal e carisma a disposizione del Roma City FC. Piccioni, attaccante classe 1991, sarà a disposizione di Mister Maurizi per questa stagione. Tante maglie indossate, molte piazze importanti italiane tra Serie B e Serie C, importanti esperienze internazionali tra Malta, Romania e Bulgaria. Ultima stagione giocata tra Nocerina e Fidelis Andria.". Simile l'accoglienza per Calisto: "Continuano gli annunci ufficiali tra conferme e nuovi arrivi. Terzino sinistro - Classe 1999 - mancino, Alessio spicca per intensità e dinamismo. In passato ha indossato le maglie di Trastevere, Sambenedettese ed Aprilia. Proviene dal Real Monterotondo.".