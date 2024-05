Il Roccasecca si tiene stretta l'Eccellenza: "Una squadra di uomini che ha fatto un'impresa"

'E' un momento di grande gioia. Abbiamo fatto tutti una grande scommessa su una squadra giovane, su una gestione che doveva essere molto attenta e vigile in questa categoria, dove ci sono realtà molto più attrezzate e blasonate. Siamo partiti da neopromossa, con l'obiettivo di mantenere quanto conquistato sul campo lo scorso campionato e piano piano siamo riusciti a costruire un'impresa. Un obiettivo che pochi pronosticavano alla vigilia. Siamo contenti, è ovvio. È la salvezza del gruppo, del lavoro del Mister e dello staff, della società. Tenacia, ambizione, entusiasmo, dedizione al lavoro e sacrificio sono ciò che meglio descrivono Mr. Grossi. Con la sua grinta e determinazione è riuscito ad allestire una squadra valida e giovane con tanta voglia di fare e dimostrare, forgiandoli come ragazzi e come giocatori, trascinati da Mallozzi, capitano, leader, punto di riferimento. Un grazie allo staff tecnico per come ha gestito i nostri ragazzi. Un grazie ai dirigenti TUTTI, uomini dal cuore grande senza la cui presenza e fattiva collaborazione non avremmo ottenuto quanto raggiunto; grazie alla segreteria, ai magazzinieri. Un ringraziamento va ai nostri sponsor, soci e all' Ammistrazione Comunale per aver avuto fiducia nel nostro progetto, per aver condiviso il nostro sogno, per aver dato concretezza alle nostre fantasie e aver dato consistenza, credibilità e serietà al nostro operato. Infine un grazie di cuore ai nostri tifosi che ogni domenica con tutte le difficoltà del caso hanno sempre dato dimostrazione di sostenerci e di darci la sensazione di non essere soli, con un amore viscerale per i colori della nostra maglia. "Nel momento più difficile una squadra di uomini ha preso in mano il proprio destino ed e andata a compiere un'impresa indimenticabile. Con rabbia cuore e orgoglio onoriamo SEMPRE l'Asd Roccasecca".

[comunicato Roccasecca]