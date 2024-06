Il Roccasecca annuncia un grande ritorno dal calciomercato

Si tratta di un ritorno per il nuovo acquisto del Roccasecca. La squadra laziale ha annunciato l'acquisto del centrocampista Folco Capuano. A suo modo un ritorno, contando che Capuano ha già militato in passato tra le file del Roccasecca. "Modi spicci, aggressività da ultras, nessuna paura: il giocatore, che in biancoazzurro è cresciuto sin dai 6 anni, non ha mai smesso di mostrare attaccamento e senso di appartenenza per l’ASD Roccasecca, nonostante esperienze altrove.".