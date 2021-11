Il Real Monterotondo vola sulle spalle di Capuano trova la prima vittoria in campionato

Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Real Monterotondo, che in casa trova la prima gioia con rotondo 3-0 inferto ai sardi dell'Atletico Uri. I primi venti minuti però sono stati a marca Uri, che sfiora il gol con Altoaguirre e Scanu. Il Real Monterotondo però è bravo a soffrire ed al 34' trova di contropiede il vantaggio firmato da Tilli. Gli ospiti accusano il colpo e dopo un brutto finale di primo tempo vengono travolti al rientro in campo. A mettere in cascina la prima vittoria in campionato è Capuano, che nei primi cinque minuti della ripresa sigla la doppietta che indirizza definitivamente il match. I sardi ci provano nel finale con la traversa di Calaresu ma il risultato della partita non è mai in discussione, e dopo tre mesi d'inferno il Real Monterotondo può finalmente festeggiare.

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi; Albanesi, Esposito, Pasqui, Carosi; Marino, Tilli, Riccucci, Capuano, Mattei.

Atletico Uri: Pittalis; Ravot, Olmetto, Pinna, Jah; Incerti, Piga, Loru; Scanu; Altolaguirre, Bah.