Il Real Monterotondo vince di misura contro il Lanusei

Squadra in casa Real Monterotondo

Il Real Monterotondo vince l'importantissima sfida salvezza contro il Lanusei e si porta ai margini della zona playout, con il Cassino ora distante un solo punto (oltre alla Vis Artena che deve recuperare ben quattro partite a causa del Covid). La squadra laziale ha avuto la meglio dei sardi grazie al gol di Baldassi al 37', che servito da Albanesi ha siglato il gol vittoria. Lo stesso Baldassi ha rischiato di rimettere la partita in discussione nel secondo tempo a causa di un espulsione rimediata per doppio giallo al 77', ma il Real Monterotondo ha fatto buona guardia della sua porta e si è preso tre punti cruciali per la lotta salvezza.

Real Monterotondo: Proietti Gaffi, Calisto, Albanesi, Pasqui, Carosi, Marino, Tilli, Ricucci, Baldassi, Capuano, Mattei. A disposizione: Del Moro, Saccuti, Agaci, Santi, La Rosa, Sansotta, Zambrini, Fiorucci, Sganga. All. Paris

Lanusei: Benvenuti, Carta, Gemini, Lazazzera, Raimo, Pischedda, Di Lollo, Meledandri, Manca, Ciotoli, D’Alessandris. A disposizione: Palombo, Gualtieri, Tozzo, Macrì, Darboe, Masia, Tomety, Gaetani, Arras. All. Campolo

Arbitro: Dasso di Genova