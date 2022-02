Il Real Monterotondo strappa un pari importante in Sardegna

Il Real Monterotondo mostra i muscoli e trova un gran pareggio contro la seconda in classifica Torres, che continua nel suo pessimo periodo di forma. Una sfida che ha visto i sardi più in attacco rispetto ai laziali, con i padroni di casa che si sono anche visti annullare un gol per Svidercoschi nel primo tempo. Il rosso commiato a Piredda al 61' complica ulteriormente il match per la Torres, che smette di attaccare e deve difendersi per evitare il peggio, guadagnando un punto più soddisfacente per il Real Monterotondo che per i sardi.

Real Monterotondo Scalo - Torres 0-0

Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi; Albanesi, Pasqui, Esposito, Riccucci; Mattei, Santi, Potenziani; Tilli, Capuano, Svidercoschi. A disposizione: Del Moro, Sansotta, Marino, Sganga, Meledandri, Ouedraogo, Baldassi, Calisto, Carosi. Allenatore: Paris.

Torres: Garau; Turchet, Bianchi, Pinna, Mignogna; Masala, Piredda, Kujabi; Lisai; Ruocco, Scotto. A disposizione: Salvato, Rossi, Gurini, Tesio, Demartis, Maganuco, Sabatini. Allenatore: Greco.