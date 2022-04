Il Real Monterotondo perde la sfida salvezza con l'Insieme Formia

La sfida salvezza del girone G è ad appannaggio dell'Insieme Formia, che batte il Real Monterotondo con un gol per tempo e fa un colpo importante in chiave salvezza, che vede la squadra laziale ad un punto di vantaggio dalla zona retrocessione diretta. A decidere il match sono i gol di Simonetti e Niang, con il secondo che praticamente allo scadere ha messo al riparo il Formia da qualsiasi rimonta insperata avversaria e ha chiuso definitivamente il match. Situazione di classifica migliore invece per il Monterotondo, che resta a quattro punti di vantaggio sull'Atletico Uri in piena zona playout.

Insieme Formia - Real Monterotondo 2-0 (37' Simonetti, 97' Niang)