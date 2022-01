Il Real Monterotondo mette a segno un colpo under

Il mercato del Real Monterotondo non si ferma in entrata ed è notizia di oggi il tesseramento di Samuel Balestra, centrocampista classe 2003 in arrivo dal Teramo e subito disponibile per la prima squadra, impegnata nel girone G di Serie D. Balestra è stato accolto così nel comunicato ufficiale del club laziale: "A poche ore dalla fine del mercato professionistico la societá mette a disposizione del tecnico Paris un altro tassello nel parco Under. Samuel, proveniente dal Teramo, è un centrocampista strutturato di prospettiva, che ha lasciato ieri la cittá abruzzese e già da stasera sarà a disposizione".