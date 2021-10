Il Real Monterotondo crolla in casa contro l'Afragolese e perde ancora

Non trova la vittoria il Real Monterotondo, che questa volta cade in casa contro l'Afragolese. I pronostici sono stati rispettati, vista la superiore posizione in classifica dell'Afragolese, che con questo successo sale temporaneamente sul podio del girone G di Serie D. Aveva iniziato anche bene il Real Monterotondo, che dopo il gol iniziale su punizione di Di Girolamo pareggia i conti dal dischetto con Lupi al 25'. Da quel momento però è tutto un assolo dell'Afragolese, che trova il nuovo vantaggio con un colpo di testa di Longo su cross di Celiento al 30'. Al ritorno dagli spogliatoi però non si ferma il pressing degli ospiti, che dopo nemmeno un minuto dalla ripresa trovano il gol che indirizza definitivamente la partita con Celiento, servito sul secondo palo da un bel cross di Caso Naturale. Arriva dopo dieci minuti la reazione dei padroni di casa, che accorciano le distanze con Riccucci, ma nemmeno otto minuti dopo è Celiento a chiudere il match con un bel gol che firma la sua doppietta personale. Resta così all'ultimo posto il Real Monterotondo, con un solo punto conquistato nelle sei giornate di campionato, e che per ora sembra star compromettendo in maniera pesante la sua stagione.

Monterotondo: Grussu, Carosi, Esposito, Pasqui, Albanesi, Sganga, Zambrini, Riccucci, Lupi, Tilli, Baldassi. Allenatore: Attilio Gregori

Afragolese: Romano, Micillo, Forte, Di Girolamo, Galletta, De Rosa (84' De Marzo), Liccardo (79' Silvestro), Esposito (70' Tarascio), Caso Naturale, Longo (70' Sorgente), Celiento (74' Romeo). A disposizione: Mariano, Cordato, Cassandro, Senese, De Marzo. Allenatore: Franco Fabiano

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero

Assistenti: Simone Iuliano di Siena - Filippo Pignatelli di Viareggio

Marcatori: 13' Di Girolamo (A), 25' Lupi (M), 30' Longo (A), 46' Celiento (A), 60' Riccucci (M), 68' Celiento (A)