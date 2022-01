Il Real Monterotondo cede un giocatore alla SS Lazio

Il mercato della Serie D continua anche in uscita, e questa volta la Real Monterotondo comunica una cessione, sempre un momento triste per un club ma in questo caso motivo di orgoglio. Il club del girone G di Serie D ha annunciato la cessione del giovane Aldo Cantiani alla Lazio, una grande opportunità per il ragazzo che il Monterotondo ha salutato con affetto. "L'ASD Real Monterotondo Scalo è lieta di annunciare il trasferimento del nostro giocatore Aldo Cantiani, Classe 2004, alla S.S. Lazio. Aldo ha esordito quest'anno per la prima volta con la maglia del Real nel campionato di Serie D. Inoltre è stato convocato grazie alle sue prestazioni con la nostra maglia, nella Rappresentativa Nazionale della Serie D. Siamo orgogliosi e fieri di aver contribuito alla crescita di questo ragazzo. Buona Fortuna Aldo"