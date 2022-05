Il Real Monterotondo cala il tris alla Vis Artena

Chiude nel modo peggiore la Vis Artena, che contro il Real Monterotondo incappa in un tris casalingo ma coglie l'occasione di far esordire giovani come il classe 2004 Leonardo Chialastri. Le motivazioni del Monterotondo, chiamato a vincere per salvarsi direttamente, hanno fatto la differenza, con il gol di Mattei al quarto d'ora che piazza la sfera all'incrocio dei pali e la doppietta di Svidercoschi nei primi atti del secondo tempo che hanno regalato i tre punti alla squadra ospite.

VIS ARTENA - REAL MONTEROTONDO SCALO 0-3

VIS ARTENA Manni (44’pt Chingari), Maugeri (17’st Sordilli), Pompei (19’st Chialastri), Capodaglio, Paolacci, Magliocchetti, Talone (1'st Mastropietro), Odianose, Maini (29’st Catapano), Contucci, Carbone PANCHINA Chingari, Vittucci, Di Vico, Cericola, Lucchese ALLENATORE Perrotti

REAL MONTEROTONDO SCALO Proietti Gaffi, Potenziani (43’st Carosi), Albanesi, Tilli (26’st Sansotta), Svidercoschi, Calisto (39’st Pasqui), Baldassi (35’st Ouedraogo), Esposito, Riccucci (45’st Fiorucci), Mattei, Santi PANCHINA Del Moro, Marini, Meledandri, Capuano ALLENATORE Paris

MARCATORI Mattei 13’pt, Svidercoschi 6’st e 19’st

ARBITRO Minicuci di Lanciano

ASSISTENTI Carella di L’Aquila, Lombardi di Chieti

NOTE Ammoniti Calisto Angoli 9-2 Rec. 1’pt-4’st