Il Real Monterotondo cade in casa con il Latte Dolce

Dovrà ancora attendere per una vittoria il Real Monterotondo, che cade in casa contro il Latte Dolce Sassari e continua la sua crisi profonda e resta al penultimo posto (temporaneo) in classifica nel girone G di Serie D. Non una brutta prestazione dei padroni di casa, che nel primo tempo sfiorano il gol con Lalli da fuori area e con Mattei che mette la palla di poco a lato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Latte Dolce si difende bene e porta la partita negli spogliatoi sul pareggio. La beffa per i padroni di casa arriva al 59', con Agaci che stende Palombi in area e l'arbitro non può che fischiare il calcio di rigore, realizzato freddamente da Cabeccia. Il Real Monterotondo ci prova nel finale ma non riesce a sfondare il muro difensivo dei sassaresi, che si portano a casa tre punti fondamentali ed escono, in attesa delle altre partite, poco fuori dalla zona playout.

Real Monterotondo - Latte Dolce Sassari (59' rig. Cabeccia)