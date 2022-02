Il Real Monterotondo cade in casa con il Gladiator

Cade sul campo del Gladiator il Real Monterotondo, che a Santa Maria Capua Vetere non trova punti in una sfida dalle implicazioni importanti di classifica. Troppo tardiva infatti la reazione degli ospiti, che dopo aver subito i due acuti di Pelliccia e Mancini nel primo tempo sono stati capaci di finalizzare soltanto nel finale, con un gol di Svidercoschi nel recupero che ha ridato speranza al Monterotondo ma non abbastanza per prendere punti. Il Real Monterotondo resta così al quintultimo posto in classifica, mentre il Gladiator risale e scavalca proprio il Monterotondo con un punto di vantaggio.

GLADIATOR - MONTEROTONDO 2-1

GLADIATOR: De Luca; Arcidiacono (63′ Perrino), Ciampi, Puca, Tomi; Pelliccia (78′ Varela), Marin, Caruso, Panaioli; Mistretta (86′ Pinto), Mancini (84′ Esposito Giovanni Di Dio). All. Teore Grimaldi

MONTEROTONDO: Proietti Gaffi; Esposito, Albanesi, Santi; Marino, Mattei (43′ Tilli), Riccucci, Carosi; Baldassi; Sganga (59′ Melandri), Svidercoschi (78′ Pasqui). All. Fabrizio Paris

RETI: 13′pt Mancini (G), 23′pt Pelliccia (G), 46′ st. Svidercoschi (M)

ARBITRO: Francesco Lipizer