Il Real Monterotondo batte l'Ostiamare

Niente da fare per l'Ostiamare, che cade in trasferta contro il Real Monterotondo sotto i colpi di Potenziani e Mattei, che nella prima mezz'ora indirizzano definitivamente la partita a favore dei padroni di casa. A nulla è servito il gol di Marcheggiani nel finale di primo tempo, che ha rimesso in gara gli ostiensi ma non ha impedito all'Ostiamare la sua terza sconfitta di fila, un ruolino di marcia che è già costato la panchina a mister Aldo Gardini. Con questa sconfitta gli ostiensi si allontanano dalla zona playoff, ora distante quattro punti dall'Afragolese. Ringrazia invece il Real Monterotondo, che sale a 18 punti e continua a sperare nella salvezza.

Real Monterotondo-Ostiamare 2-1 [7′ Potenziani (RM), 31′ Mattei (RM), 43′ Marcheggiani (O)]