Il Real Monterotondo batte di misura la Vis Artena

Vittoria cruciale in chiave salvezza per il Real Monterotondo, che in casa contro la Vis Artena trova la vittoria con i gol di Pasqui e Svidercoschi. Dopo un buon avvio firmato da Mastropietro, vicino al gol in un paio di occasioni, a passare avanti sono i padroni di casa, con un bell'inserimento di Pasqui che beffa la difesa e sigla il gol del vantaggio. Odianose e Taviani in finale di tempo provano a ristabilire la parità per gli ospiti ma la beffa arriva in avvio della ripresa. Manni sbaglia il rinvio e Svidercoschi lo punisce con il gol del 2-0 che indirizza definitivamente il match. Nel finale il subentrato Di Vico accorcia le distanze raccogliendo il tiro di Odianose ma gli assalti degli ospiti si infrangono su Proietti Gaffi che tiene la porta lontana da altri guai e firma tre punti importanti per il campionato del Real Monterotondo, ora a tre punti dalla zona salvezza.

REAL MONTEROTONDO SCALO - VIS ARTENA 2-1

REAL MONTEROTONDO SCALO Proietti Gaffi, F. Albanesi (22’st Calisto), Pasqui, Esposito, Riccucci (43’st Sganga), Marino, Sansotta (36’st Santi), Potenziani, Tilli (25’st Zambrini), Meledandri, Svidercoschi (28’st Baldassi) PANCHINA Faraglia, Capuano, Ouedraogo, Carosi ALLENATORE Paris

VIS ARTENA Manni, Maugeri (25’st Di Vico), Pompei, Capodaglio, Paolacci, Mastropietro, Taviani (20’st Sordilli), Odianose, Maini, Contucci, Carbone PANCHINA Chingari, Capotosti, Vittucci, Ferrieri, Talone, Negro, Raffin ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Pasqui 25’pt (R), Svidercoschi 11’st (R), Di Vico 34’st (V)

ARBITRO Arnault di Padova

ASSISTENTI Scribani di Agrigento, Savino di Napoli

NOTE Ammoniti Potenziani, Taviani, Proietti Gaffi, Albanesi, Paolacci, Marino, Mastropietro, Sordilli Angoli 3-5 Rec. 2’pt-5’st