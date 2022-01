Il Real Monterotondo acquista un nuovo centrocampista

Continua il mercato per la Serie D, e nel girone G il Real Monterotondo non fa eccezione. La squadra laziale ha annunciato l'acquisto di Lorenzo Meledandri, prelevato dal Lanusei e accolto così sul sito ufficiale del club. "L’ Asd Real Monterotondo Scalo è lieta di comunicare l’accordo con il centrocampista Classe 1998, Lorenzo Meledandri. Scuola Tor di Quinto e con esperienza in serie D, fino ad ora uno dei punti fermi del Lanusei, compagine del nostro girone di Serie D. A Lorenzo, che nei prossimi giorni si unirà al gruppo, un caloroso benvenuto con i nostri colori".