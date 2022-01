Il Pomezia vince in trasferta con il Grifone Gialloverde

Non ci doveva essere storia e non c'è stata nella sfida tra il Pomezia Calcio e il fanalino di coda del girone A di Eccellenza Lazio Grifone Gialloverde, sconfitto in casa per 3-1 dai pometini. Un match condotto con autorità dal Pomezia, che con il solito bomber Massella ha indirizzato il match a suo favore, per non perdere più il comando. Una ripresa dolce di campionato per i tifosi del Pomezia, che ora possono parlare da capolisti del girone A, con un punto di vantaggio sulla Polisportiva Cimini e in questo caso a parità di gare.

Grifone Gialloverde / Pomezia 1-3

Marcatori: Massella, Fusaroli, Cano