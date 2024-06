Il Pomezia ufficializza il ritorno di un suo ex

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con i calciatori Federico Celli e Francesco Zambruno. Entrambi reduci dalla stagione incredibile di Terracina con il double Campionato/Coppa Italia. Per Federico Celli, difensore classe 1994, si tratta di un ritorno nel club di Patron Alessio Bizzaglia. Celli ha vestito il rossoblu per 2 stagioni compresa quella splendida culminata con la vittoria nella Finale Play Off contro il Livorno. Poi esperienze a Gaeta e Terracina e ora nuovamente Pomezia. Francesco Zambruno, esterno basso o alto classe 2003, cresciuto nella Polisportiva Carso, ha avuto esperienze nelle giovanili di Piacenza e Parma, poi Borgo San Donnino in Serie D e Levico Terme. Bentornato Federico e benvenuto Francesco! In bocca a lupo per una grande annata con il rossoblu del Pomezia Calcio 1957.

[comunicato ufficiale Pomezia]