Il Pomezia supera la Vis Modena nell'andata playoff

L'uno-due del Pomezia nei primi cinque minuti di partita indirizza definitivamente la sfida d'andata con la Vis Modena e si prende una vittoria cruciale nel primo turno degli spareggi nazionali per la promozione in Serie D. La squadra pometina ha segnato con Teti di testa al terzo minuto ed ha replicato subito dopo con Massella, sempre su un cross raccolto sul secondo palo. La squadra pometina si aggiudica così l'andata dei playoff in attesa del ritorno programmato per l'Emilia-Romagna.

Pomezia-Cittadella Vis Modena 2-0

Marcatori: 3’ pt Teti, 5’ pt Massella