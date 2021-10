Il Pomezia batte 2-0 la Maccarese e vola al primo posto

Vittoria e primato per il Pomezia, che corona un pomeriggio fantastico con la vittoria per 2-0 contro i rivali di altissima classifica della W3 Maccarese. Una vittoria impostata già dai primi minuti, con Massella bravo a raccogliere il cross al centro di un compagno e a siglare il vantaggio dei padroni di casa. La situazione si fa ancora più complicata al 27' per la Maccarese, che deve concedere un calcio di rigore per un fallo di mano dentro la sua area di rigore. Sul dischetto Cano non sbaglia la realizzazione e spiazzando il portiere porta sul 2-0 la sua squadra. Al rientro dagli spogliatoi la doccia fredda definitiva per gli ospiti, che si trovano in 10 per l'espulsione di Pellegrino, per poi terminare la partita in nove per un altro rosso nel finale. Vola così al primo posto solitario il Pomezia, superando di un punto proprio la W3 Maccarese.

Pomezia-W3 Maccarese 2-0

Marcatori: 7’ pt Massella, 27’ pt Cano (rig)