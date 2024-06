Il Pomezia si rifà il look: ufficiali quattro nuovi acquisti

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di annunciare l’accordo raggiunto per la prossima stagione con 4 calciatori: Fabio Pompei, Federico Sevieri, Cristiano Proietti e Jacopo Contini. Grandi arrivi per la prima squadra del Pomezia Calcio. Hanno firmato il terzino classe 1987 Fabio Pompei, il centrocampista classe 1991 Federico Sevieri, il mediano classe 1999 Cristiano Proietti e il difensore classe 2003 Jacopo Contini. Benvenuti nella famiglia rossoblu e in bocca a lupo per l’esperienza con il Pomezia Calcio 1957!

[comunicato ufficiale Pomezia]