Il Pomezia si aggrappa a Teti e Cano e batte il Civitavecchia in trasferta

Niente da fare per il Civitavecchia nel recupero della quindicesima giornata di Eccellenza girone A contro il Pomezia. La squadra pometina è riuscita a sfruttare tutte le sue occasioni in una sfida molto più chiusa di quanto dica il risultato, issandosi sulle spalle del neoacquisto Teti che al quinto minuto raccoglie un lancio lungo e sigla il vantaggio per gli ospiti. Ad inizio ripresa il Civitavecchia reagisce con un gol di Pippi e sembra poter portare a casa dei punti da una partita difficile, ma Cano fredda i padroni di casa al 40' raccogliendo una spazzata della difesa e segnando il gol della vittoria con un preciso pallonetto. Il Pomezia chiude così il 2021 al secondo posto, ad un punto dalla capolista Cimini (con una partita in meno) mentre il Civitavecchia resta quarto, a quattro punti dalla vetta.

Civitavecchia Calcio 1920 1 vs Pomezia 1957 2

Marcatori: 1’pt Teti, 5’st Pippi e 40’st Cano

Arbitro sig. Isoardi di Cuneo

Ammonizioni Lahrach, Bianchi, Gallo, Cardinali, Fiorentini, Pippi e Luciani

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA FUNARI MANCINI PROIETTI SERPIERI FATARELLA LUCIANI GAGLIARDI (23’st Panico) LA ROSA RUGGIERO PIPPI Panchina D’ANGELO DEIANA IMPERIALE LUCHETTI CAFORIO FABBRI SCARDOLA PANICO Allenatore M. Castagnari

POMEZIA 1957 DE ANGELIS LAURACH CARDINALI (24’st Kepi) FIORENTINI BIANCHI FUSAROLI OI 15’st Mezzina) LO PINTO (20’st Cano) MASSELLA (26’st Celli) TETI GALLO Panchina PINNA CELI KEPI GRECI FREZZA GAVRILA MEZZINA JAMMEH CANO Allenatore Scaricamazza