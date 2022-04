Il Pomezia sbanca Fiumicino e vince il campionato

Ci pensa il solito Teti ad aprire la festa per il titolo del Pomezia, che si guadagna così l'accesso ai play-off principali per salire in Serie D. Non esulta invece il Fiumicino, che con questa sconfitta è certo dei playout e matematicamente non potrà salire al di sopra della terza posizione nell'ordine degli stessi playout. A decidere la sfida ci ha pensato il solito Teti, che al 19' ha beffato la porta dei padroni di casa con una conclusione imparabile. La chiusura del match è affidata a Passiatore, che al 13' del secondo tempo ha messo in ghiaccio la partita e fatto iniziare sostanzialmente i festeggiamenti.

Fiumicino-Pomezia 0-2 (19’ pt Teti, 13’ st Passiatore)