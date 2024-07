Il Pomezia punta sui giovani: quattro giovani si aggregheranno alla Prima Squadra

Il Pomezia Calcio è lieta di annunciare che un calciatore 2005, un classe 2006 e due classe 2007 saranno aggregati alla prima squadra dall’inizio della preparazione programmata per il 1 agosto. Parliamo dell’attaccante esterno classe 2006 Mattia Lombardo e del centrocampista Christian Penna classe 2005 già dall’anno scorso nel giro della prima squadra con diverse presenze in Eccellenza. E poi del portiere Emanuele Proscio e dell’attaccante Simone Bernabeo, tutti e due classe 2007 e nella passata stagione grandi protagonisti con la nostra Under 17 Elite. In bocca a lupo ragazzi per una grande stagione con il rossoblu del Pomezia Calcio 1957!

[comunicato ufficiale Pomezia]