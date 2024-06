Il Pomezia e Christian Massella continuano insieme, ufficiale il rinnovo

Il Pomezia Calcio è lieta di comunicare che Christian Massella vestirà anche la prossima stagione la maglia rossoblù. “Il Cigno”, così soprannominato per il suo modo di esultare, ha scelto di restare al Pomezia, ormai la sua seconda casa. Massella, attaccante classe 1990, è pronto per iniziare la sua quarta stagione consecutiva con il club di Patron Alessio Bizzaglia e del DS Alessandro Mezzina che hanno voluto fortemente la riconferma del talentuoso centravanti. L’anno scorso non è stata la sua miglior stagione in Via Varrone e dunque un motivo in più per lui per fare bene e cercare insieme a tutti i compagni di centrare l’obiettivo Serie D. In bocca a lupo bomber per una grande annata con il rossoblu del Pomezia Calcio 1957!